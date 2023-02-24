По словам мэра, оккупанты пытаются следить за каждым шагом местных жителей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики развешивают на столбах камеры видеонаблюдения.

"Большой брат" пытается контролировать жителей в оккупации: в Мелитополе рашисты развешивают на столбах видеокамеры", - сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже год мелитопольцы оказывают сопротивление оккупантам.

"Не в силах найти партизан, орки отчаянно пытаются следить за каждым шагом жителей. Только за последние дни: перекрыли для транспорта нижнюю часть города от лишних движений гражданских, на улицах через каждые 100 метров патрулируют вооруженные военные. Останавливают людей и проверяют документы и телефоны. Теперь устанавливают по городу камеры видеонаблюдения", - подчеркнул Федоров.

Видео дня

Он добавил, что захватчики так и не смогли понять, что "даже через год партизаном является каждый житель в оккупации". "Поэтому будут снимать, как наши люди ломают их непутевый "русский мир", - написал городской мэр.

Мелитополь в оккупации

Как известно, город контролируют российские захватчики с 26 февраля. В сентябре мэр Иван Федоров сообщал, что из Мелитополя уехало более половины жителей.

По его словам, оккупанты готовятся к обороне Мелитопольского района, поэтому строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры.

Также сообщалось, что оккупанты разрешили украинскую связь, чтобы иметь возможность прослушивать и выявлять горожан, которые поддерживают свою страну.

Недавно стало известно, что в Мелитополе украинку отдали под суд за то, что она задонатила деньги на Вооруженные силы Украины.

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