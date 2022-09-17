Россияне разыскивают детей, которые учатся по украинским программам онлайн, и угрожают их родителям.

Из временно оккупированного Мелитополя уехало более половины жителей.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня эвакуация продолжается, уже точно больше половины жителей нашего города покинуло временную оккупацию", - сказал он. Видео дня

По словам мэра, для эвакуации жители имеют несколько веских причин, одной из главных являются пытки и угрозы со стороны оккупантов.

"Сегодня рашисти начинают поиски тех детей, которые обучаются по украинским программам онлайн в наших мелитопольских школах, и также угрожают, что родителей будут забирать в плен, чтобы их дети не учились по украинской программе", - сказал он.

Кроме того, в Мелитополе, как и на большей части оккупированной Запорожской области, нет газа, поэтому отопительный сезон точно не начнется вовремя.

Еще одной проблемой в городе является дефицит лекарств, ведь оккупанты не пропускают гуманитарную помощь со стороны Украины, а свои лекарства не завозят.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Федоров проинформировал, что 1 сентября оккупанты пытались заставить родителей приводить своих детей в школы. В некоторых классах, где заставляют учиться по российской программе, занятия посещают только 1-2 ребенка, отдельные школы посещают по 50 детей.

По словам мэра, с каждым днем ситуация в городе становится все более "депрессивней".

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