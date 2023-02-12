В Мелитополь завезли судей из РФ, отметил мэр захваченного города.

В захваченном Мелитополе российские оккупанты будут судить местную жительницу за донат на Вооруженные силы Украины.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона. "На минувшей неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устроили настоящее судилище в Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из России, и те начали приговаривать наших жителей к каким-то заключениям", - отметил он.

По его словам, "например, есть факт, когда жительница Мелитополя задонатила на нашу армию, ее нашли, нашли выписку из банка с ее смартфона и сразу отдали ее под суд. "И сегодня неизвестно, что ей присудит это судилище", - подчеркнул мэр.

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Федоров добавил, что в оккупированном городе людей также похищают и пытают. Он сообщил, что в Мелитополе российские захватчики обустроили пять застенков.

Ситуация в Мелитополе - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, согласно данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, по состоянию на начало февраля в оккупированном городе осталось 50-60 тыс. жителей - около трети от того количества, которое было до 24 февраля 2022 года.

По данным местных властей, российские оккупанты усиливают принудительную паспортизацию среди местных. В частности, с 1 июня без российского паспорта украинцы в оккупированном Мелитопольском районе не смогут пользоваться своей недвижимостью, а также не смогут зарегистрировать авто.

Кроме того, захватчики почти в два раза планируют увеличить налоги для местных предпринимателей без российских паспортов, которые работают на оккупированных территориях.

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