Кроме того, ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму.

Российские оккупанты строят оборонительные сооружения на временно захваченной части Запорожской области. Речь идет, в частности, о так называемых "зубах дракона".

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, часть таких сооружений уже установлена.

"Фортификационные сооружения уже есть вокруг Мелитополя - со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонской области", - рассказал он.

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Федоров отметил, что за последние недели интервенты также накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта - в 100 км от линии фронта.

"Уже ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму", - добавил мэр Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе

Как ранее сообщал УНИАН, с начала российской оккупации в Мелитополе было похищено около тысячи горожан. Несколько тысяч были принудительно перемещены в другие регионы или в Россию.

Из-за проваленных попыток захвата Запорожья оккупанты сделали Мелитополь фактической "столицей" оккупированных районов Запорожской области. Кроме того, этот город считается ключевым пунктом для контроля всего Таврического направления.

В связи с этим вблизи него и порой в самом Мелитополе происходит "хлопок", которая нарушает логистику захватчиков и убивает самих оккупантов.

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