Учеников лишили каникул и все лето будут пытаться русифицировать.

В Мариуполе оккупанты продлили учебный год до 1 сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает спикер мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть, без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут... преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - написал он.

Андрющенко добавил, что оккупанты планируют открыть 9 школ.

"Однако сейчас удалось найти только 53 учителя. По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что оккупанты планируют с сентября полностью русифицировать обучение в Мариуполе, внедрив свои стандарты. В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать только три предмета.

Горсовет Мариуполя сообщил о начале фактической аннексии Россией оккупированного города.

По данным Петра Андрющенко, за время российской оккупации в Мариуполе погибли 22 тыс. человек.

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