В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать только три предмета.

Оккупанты планируют с сентября полностью русифицировать обучение в Мариуполе, внедрив свои стандарты.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала в своем Telegram-канале.

"В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать всего три предмета: русский язык и литературу, историю России и математику. Захватчики также устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе. Несогласным угрожают "негативными" последствиями - от "фильтрационных лагерей" до ограничения "гуманитарной" помощи", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что приобщение детей к учебе вблизи зоны активных боевых действий несет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

А навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, которая устанавливает, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав ребенка в Украине", - написала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в разрушенном Мариуполе оккупанты до конца месяца планируют запустить четыре школы. На днях они устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

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