В настоящее время город отрезан от внешнего мира, а оставшимся в нем людям невозможно выехать.

За время российской оккуапанции в Мариуполе погибло 22 тыс. человек.

Об этом в интервью CNN сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Он отметил, что по мнению чиновников мэрии Мариуполя, за три месяца войны было убито не менее 22 тыс. жителей города. Отмечается, что в настоящее время пресса не может попасть в город, а те, кто все еще там остаются, слишком напуганы, чтобы говорить открыто.

Андрющенко пояснил, что названная цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с чиновниками, которые находятся в городе. Но он считает, что реальная цифра может быть намного выше.

Андрющенко сказал, что процесс перезахоронения мертвых осложнен тем, что официальные лица России настаивают на том, чтобы изъятые тела были доставлены в морг, и что лицо, требующее тела, должно согласиться записать видео, на котором заявитель говорит, что погибший был убит украинскими военными.

"В городе абсолютно темно. Единственные огни — это от российских войск и российских патрулей", — сказал он. "Повсюду запах смерти и запах огня", - добавил Андрющенко.

Советник мэра сказал, что город находится в изоляции, а ситуация в нем - это гуманитарная катастрофа.

Он сказал, что жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им уехать из Мариуполя.

Издание напоминает, что Мариуполь был в центре ожесточенной многомесячной битвы между украинскими правительственными войсками, российскими оккупантами.

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