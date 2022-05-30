Реализация аннексии города перешла в активную стадию, отмечает советник мэра.

Оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По процедуре, мариупольцы должны сначала получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в подконтрольном России Новоазовске. Их будут принимать в так называемой миграционной службе "ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", - отметил Андрющенко.

Как писал УНИАН, в офисе президента сравнили выдачу российских паспортов на оккупированных территориях с билетами в концлагерь.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили такой указ и подчеркнули, что этот документ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий приобретать российское гражданство.

В МИД добавили, что незаконная паспортизация на Херсонщине и в Запорожской области, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, согласно статье 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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