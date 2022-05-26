У главы государства подчеркнули, что любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны.

В Офисе президента сравнили выдачу российских паспортов на оккупированных территориях с билетами в концлагерь.

Об этом в Twitter заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны", - подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что украинский паспорт в мире сегодня - это символ храбрости и героизма.

"Российский паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?", - добавил советник председателя ОП.

Как сообщал УНИАН, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили такой указ и отметили, что этот документ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных Российской армией территорий приобретать российское гражданство.

В МИД добавили, что незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, согласно статье 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Указ президента России является юридически ничтожным и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины. Принудительная паспортизация украинцев на Херсонщине и Запорожье является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - говорится в заявлении.

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