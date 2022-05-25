Указ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в этих областях получать российское гражданство.

Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Как говорится в заявлении МИД, этот документ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях получать российское гражданство.

Отмечается, что незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях так же, как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, согласно статье 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Указ президента России является юридически ничтожным и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины. Принудительная паспортизация украинцев на Херсонщине и Запорожье является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - говорится в заявлении.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина призывает международное сообщество остановить Россию, которая совершает преступления против Украины и украинцев в масштабах, неизвестных в Европе со времен Второй мировой войны.

"Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, который будет включать эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего, реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас российские оккупанты незаконно контролируют лишь отдельные районы Запорожской и Херсонской областей.

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