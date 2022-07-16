Местным жителям советуют не помогать врагу и оставаться из соображений безопасности дома.

В городской больнице Мариуполя №2, которую оккупанты превратили в свой военный госпиталь, не хватает крови для переливания для раненых российских военных.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил, что дефицит донорской крови связан с наплывом раненых оккупантов.

Андрющенко советует местным жителям не помогать врагу и оставаться из соображений безопасности дома.

"Оккупанты объявили о большой потребности всех групп крови из-за большого количества раненых в городской больнице №2. Именно эту больницу россияне используют как госпиталь для своих мраZей. Дорогие мариупольцы. Выполняйте свой общественный долг и оставайтесь дома. В городе 1500 мраzей в российской военной форме - пусть сами кровь сдают, если она у них еще есть", - написал Андрющенко.

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После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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