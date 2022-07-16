12 июля в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

Украинские войска в результате ударов с РСЗО HIMARS, вероятно, ликвидировали или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на информацию о гибели военных, опубликованной в российских СМИ.

Так, росСМИ писали о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.

"Это, по-видимому, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтарску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии", - пишут аналитики.

Как писал УНИАН 12 июля, в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

В тот же день был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Тем не менее враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики осуществили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка - Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

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