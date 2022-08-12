По предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева, дочь которого похитили оккупанты и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля.

В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Telegram.

"Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской тергромади в лесу ближе к обочине дороги Блиставиця - Здвиживка обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, тело принадлежит жителю Киева 1964 года рождения, который был расстрелян российскими извергами во время оккупации.

"Его дочь похитили орки и вывезли на территорию Беларуси 28 февраля", - добавили в горсовете.

По факту обнаружения тела начато следствие.

Бучанская резня - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибшие пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

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