Потери бригады вместе с ранеными и "отказниками" составляют около тысячи человек.

От 64-й бригады, орудовавшей в Бучи почти ничего не осталось, однако расформировывать ее не будут. Вместо этого подразделение карателей, которое получило гвардейское звание, будет пополняться солдатами из расформированных бригад

Об этом пишет "Радио Свобода".

Один из оккупантов Алексей Асташов выложил в соцсетях пост с фото, на котором запечатлены погибшие из 64-й бригады. Впоследствии пост был удален. На фото почему-то попали только те, кого наградили орденом "Мужества", а вот рядовые воины там не фигурируют.

После Бучанской трагедии подразделение, в отличие от других, не вернули обратно в Россию, а начали бросать на другие направления, где они постоянно несли потери.

Принять участие в войне в Украине с 64-й бригады согласились полторы тысячи человек. Потери подразделения вместе с ранеными и "отказниками" составляют около тысячи человек.

Как известно, город Буча в Киевской области с первых дней вторжения стал самой горячей точкой на карте Украины. Оккупанты пытали, расстреливали и насиловали мирное население. Убивали даже стариков и детей.

После отступления рашистов из Бучи в конце марта, в городе было обнаружено по меньшей мере 426 тел мирных украинских жителей.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России Украина получила персональные данные оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области.

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