Братчук допускает, что информация о якобы падении ракеты могла быть преднамеренным вбросом, чтобы дезинформировать украинскую разведку.

Российские оккупанты могли сбить собственную ракету "Оникс", которую запускали по Одесской области.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вечером, 28 августа, на мысе Фиолент прогремела серия взрывов – одновременно с запуском ракеты "Оникс" и объявлением воздушной тревоги в Одесской области. Впоследствии российские СМИ писали о срабатывании рашистской ПВО в Крыму.

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"Очень интересная информация поступила из временно оккупированного Крыма – и касается она, к сожалению, этой последней воздушной тревоги, прозвучавшей только что в Одессе и области. Местные паблики сообщают о том, что россияне пытались запустить по Украине ракету "Оникс", а она взяла да где-то там и упала. И одновременно раздались взрывы на мысе Фиолент, одновременно раздался и отбой тревоги в Одессе и области", - сказал он.

Однако Братчук допускает, что информация о якобы падении ракеты могла быть преднамеренным вбросом, чтобы дезинформировать украинскую разведку.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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