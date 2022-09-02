Во временно оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена большая колонна российской военной техники.
Об этом сообщил Телеграм-канал Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев.
В сообщении указано, что колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.
"Колонна российских военных грузовиков зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки "УРАЛ", ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.
Как сообщал УНИАН, 22 августа Вооруженные силы Украины ударом по Антоновском мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.