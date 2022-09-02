Колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

Во временно оккупированном Крыму на трассе "Таврида" замечена большая колонна российской военной техники.

Об этом сообщил Телеграм-канал Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев.

В сообщении указано, что колонна двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

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"Колонна российских военных грузовиков зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки "УРАЛ", ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Вооруженные силы Украины ударом по Антоновском мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами, очевидцы слышали громкие взрывы.

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