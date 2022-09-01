В телефонном разговоре женщина призналась, что не знает что теперь делать.

Жена оккупанта в телефонном разговоре рассказала мужу об обстановке в анексированном Крыму. По ее словам ВСУ сильно бомбят полуостров.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.

Она призналась, что очень боится, и от нервов даже пиво ее не берет. Также она рассказала, что общалась с подругой, которая пыталась ее успокоить.

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Кроме того, из разговора становится понятным, что мужчины этих обеих женщин участвуют в войне против Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 августа российский военный в телефонном разговоре с родственницей рассказал о массовом отказе солдат воевать и выразил уверенность, что их скоро выведут обратно в РФ. По его словам, российские военные сдаются в плен и массово отказываются воевать и уезжают со своих позиций.

А 12 августа Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором российские оккупанты заявляли, что не поняли, почему на авиабазе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они предположили, что это могла быть обычная небрежность.

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