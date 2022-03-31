Он добавил, что Нацполиция будет пытаться собрать данные обо всех погибших, в том числе и тех, кто похоронен самовольно.

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, все же удалось 14 тел погибших в Ирпене упаковать и передать в морг на экспертизу.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире информационного телемарафона.

"Под управлением главы Киевской ОВА Александра Павлюка мы отработали механизм по поиску и фиксации тел погибших, прежде всего, отрабатываем Ирпень. Вчера эта специальная группа работала, обязательно мы приобщаем следователей, они делают первичный осмотр, привлекаем спецназовцев, взрывотехников..., конечно привлекаем ГСЧС. После осмотра упаковываем указанное тело и передаем людей на безопасную территорию, где оно непосредственно доставляется на судебно-медицинскую экспертизу", - сказал он.

"К сожалению, враг не перестает обстреливать мины, мы фиксируем каждое утро прилеты вражеских мин 120 калибра, разрывы, и группа, которая вчера работала, к сожалению, они работали фактически под постоянными взрывами. Но вчера нам удалось все же 14 тел погибших упаковать и передать в морг", - сообщил глава Нацполиции Київщини.

Он отметил, что Нацполиция будет пытаться собрать данные обо всех погибших, в том числе и тех, кто самовольно похоронен во дворах.

"Сейчас от граждан поступает такая информация относительно захоронения таких тел во дворах. Мы отмечаем, что очень много самовольных есть захоронений, и мы понимаем, что для нас, полицейских, будет много работы по эксгумации этих тел, установлению лиц. И в дальнейшем будем пытаться обобщать эту информацию, чтобы дать возможность родственникам увидеть, где тела их погибших близких и дать возможность нормально по-христиански похоронить", - сказал Небытов.

Напомним, что ранее были опубликованы кадры из разрушенного города-героя Ирпеня.

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