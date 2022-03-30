Это одно из первых за последние несколько недель видео из восточной части города.

Появились кадры из разрушенного города-героя Ирпеня.

Видео, снятое оператором Юрием Грузиновым и неправительственной организацией Ukrainian Witness, опубликовал, в частности, CNN.

"Это одно из первых за последние несколько недель видео из восточной части Ирпеня, поскольку ожесточенные бои сделали невозможным безопасный доступ. В понедельник мэр города заявил, что украинские войска отбили этот район у российских войск. Видео, снятое во вторник, показывает лесистый пригород, похожий на апокалиптическую пустошь. Ветер, пронизывающий оставшиеся деревья, и лязг листового металла о металл - единственное, что слышно на видео, за исключением глухого грохота военных орудий вдалеке. ... Помимо обломков и разрушенных зданий, тела мирных жителей - единственное, что можно найти на улицах", - сообщил американский телеканал.

В Ukrainian Witness описали снятое как последствия прихода "русского мира".

"...По улочкам бегают брошенные собаки. Есть только одно объяснение того, почему они не погибли от голода. И это вам не понравится. Вот побитый автомобиль. На заднем сиденье застрелен молодой парень. А вот старенький дедушка с коляской лежит на тротуаре. Разрывы снарядов, лай собак, скрип ворот, крик птиц. И тишина между ними. Тишина, которую приносит с собой смерть. В Ирпень пришел "русский мир", - говорится в описании видео.

Освобождение Ирпеня

Как сообщал УНИАН, 28 марта об освобождении Ирпеня рассказал городской голова Александр Маркушин. Чиновник добавил, что продолжается зачистка города.

Позже мэр рассказал, что половина Ирпеня разрушена, российские оккупанты все еще обстреливают город из "Градов". По его словам, на территории города оставались примерно 3,5 тыс. человек.

Маркушин предупредил жителей, которые уехали, что возвращаться назад пока нельзя.

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