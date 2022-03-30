Также по его словам, 16 военных из теробороны погибли, еще 29 - в больнице.

В городе Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Макрушин во время брифинга.

"Люди, которые им не нравились (россиянам – ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть", - рассказал Макрушин.

Также по его словам, 16 ребят из теробороны погибли, 29 в больнице. "Если из ВСУ, то до 50 человек погибли и примерно 100 раненых", - отметил он.

Мэр рассказал, что пока нет точного количества погибших мирных жителей, а когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин оценивает, что в городе погибли до 300 гражданских.

Также городской председатель рассказал, что ему рассказали жители, которые вышли из подвалов, что их не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами". Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.

Как сообщал УНИАН, 28 марта город Ирпень освободилиот российских оккупантов. "Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!"- отметил мэр города и добавил, что сейчас продолжается зачистка города. Он также отметил, что возвращаться в Ирпень пока что опасно.