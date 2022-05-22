В Харьковской области за сутки в результате обстрелов российских войск ранены 8 человек.
Об этом говорится в переданной журналистом сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на 8:00.
"Харьков: ночью-одиночные обстрелы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток в области в результате обстрелов оккупантов ранения получили 8 человек, в том числе 5 - в Харькове и по 1 в Лозовском районе, пгт Шевченково и Чугуевском районе.
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Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.
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Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.
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