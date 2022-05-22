Пятеро из них - в Харькове.

В Харьковской области за сутки в результате обстрелов российских войск ранены 8 человек.

Об этом говорится в переданной журналистом сводке Харьковской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Харьков: ночью-одиночные обстрелы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток в области в результате обстрелов оккупантов ранения получили 8 человек, в том числе 5 - в Харькове и по 1 в Лозовском районе, пгт Шевченково и Чугуевском районе.

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Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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