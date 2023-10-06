Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее.

В Харькове до 30 возросло количество раненых в результате утреннего ракетного удара. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ранены в общей сложности 30 человек: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный мальчик - брат погибшего ребенка", - отметил он.

По информации Синегубова, состояние большинства раненых, в том числе ребенка, - среднее. Также есть несколько "легких" пациентов. Им оказали помощь на месте. Преимущественно у людей - взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы. У двух пострадавших - острая реакция на стресс.

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Отмечается, что в результате ракетного удара утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет.

Обстрелы Харьковщины - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне на рассвете, около 7:00, ударили по центру Харькова. Предварительно, враг атаковал ракетами типа "Искандер". Попадание в Киевском и Основянском районах Харькова.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае - по жилому дому.

Местные власти сообщили впоследствии, что под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Позже из-под завалы изъяли тело женщины. Синегубов сообщал о 28 пострадавших и 2-х погибших.

Как известно, вчера, 5 октября, россияне ударили ракетой по селу Гроза Харьковской области. Она попала по магазину и кафе, где происходили поминки по погибшему еще в начале полномасштабного вторжения военному – его тело эксгумировали и перепрятали.

Сейчас известно о 52 погибших в результате удара, среди них - 8-летний мальчик, и шестерых раненых. Число погибших на поминках в Грозе может увеличиться.

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