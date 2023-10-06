По предварительным сведениям, ракеты противника летели по баллистической траектории.

Атакован Харьков - взрывы сегодня прогремели в центре города, есть жертва. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему воздушная тревога в областном центре была объявлена после взрывов.

По предварительным сведениям, вражеские ракеты летели по баллистической траектории, рассказал спикер в эфире телемарафона. По его словам, противник мог применить тот тип вооружения, смертоносную работу которого, к сожалению, своевременно не удается обнаружить.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории... То есть воздушная тревога - угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрытно. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - отметил Игнат.

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Спикер добавил, что снаряды, запущенные из реактивной артиллерии, тоже летят считанные секунды.

Атакован Харьков - последние новости, которые стоит знать

Россияне 6 октября около 7:00 нанесли удары по Харькову. Появилась информация о том, что поврежден жилой дом, и под завалами нашли ребенка. Сообщалось, что погиб 10-летний мальчик. Также стало известно, что в результате вражеской атаки пострадали 16 человек.

По предварительным сведениям, противники атаковали областной центр ракетами типа "Искандер". На месте прилета работают спасатели - разбирают завалы.

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