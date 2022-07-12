Такое решение могло бы повлечь мобилизацию населения внутри страны.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам представителя разведки, президент РФ Владимир Путин не признает, что не достиг цели по оккупации в короткие сроки.

"Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа", - подчеркнул Скибицкий.

Однако он убежден, что Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

Как известно, ранее в российских СМИ появилась информация о возможном объявлении Россией войны или мобилизации уже 15 июля. В этот день пройдут внеочередные заседания Госдумы и Совета федерации, на которых рассмотрят "важные правительственные инициативы".

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал, как Путин может использовать контрнаступление ВСУ для объявления войны Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: