Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
По словам представителя разведки, президент РФ Владимир Путин не признает, что не достиг цели по оккупации в короткие сроки.
"Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа", - подчеркнул Скибицкий.
Однако он убежден, что Путин не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.
Как известно, ранее в российских СМИ появилась информация о возможном объявлении Россией войны или мобилизации уже 15 июля. В этот день пройдут внеочередные заседания Госдумы и Совета федерации, на которых рассмотрят "важные правительственные инициативы".
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал, как Путин может использовать контрнаступление ВСУ для объявления войны Украине.