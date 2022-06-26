Отмечается, что стратегические планы Москвы остаются неизменными – это полная оккупация всей территории Украины.

Сейчас власти Российской Федерации решают, что делать с оккупированной Херсонской областью и планируют осенью там провести референдум.

Об этом в эфире телевизионного марафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, стратегические планы Москвы остаются неизменными – это полная оккупация всей территории Украины.

"Говоря о более частичных планах - это прежде всего выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И мы видим, насколько они уверены в том, что добьются этого успеха. Потому что уже началась подготовка к проведению различных референдумов, так называемых волеизлияний народов, чтобы решить их судьбу, возможно, уже в сентябре этого года", – отметил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что "несколько лет подряд российская власть поднимала вопрос об объединении так называемых республик "ДНР" и "ЛНР". И сейчас стоит вопрос, что делать с Херсонщиной: объявлять ее псевдогосударственным образованием или объединение с Крымом, или другие вопросы, связанные с территорией".

Накануне, напомним, Скибицкий называл две "предельные" даты, которые есть у России относительно войны в Украине. По его словам, в РФ идут активные обсуждения дальнейших действий, в частности решается вопрос временно оккупированных территорий.

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