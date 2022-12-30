В июле предатель получил задание в составе российской диверсионно-разведывательной группы осуществить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта.

К 15 годам лишения свободы приговорен вражеский диверсант, который пытался уничтожить опорные пункты Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину злоумышленник добровольно присоединился к оккупационным группировкам 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

"По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля вступил в созданную РФ "1-ю отдельную гвардейскую мотострелковую "Славянскую" бригаду народной милиции "ДНР". Там его назначили на "должность" стрелка, а впоследствии перевели в разведывательную группу российских захватчиков", - говорится в сообщении.

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В рядах разведгруппы вражеских войск он принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

В июле мужчина получил задание в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских защитников. Впрочем, во время рейда вражеская ДРГ была своевременно разоблачена и ликвидирована, а самого боевика – взяли в плен.

Сейчас на основании собранных доказательств суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поимка диверсантов

Как сообщал УНИАН, недавно егеря Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили диверсионно-разведывательную группу в районе Бахмута.

23 декабря стало известно, что российская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумской области, украинские защитники вступили с ними в бой.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, диверсионно-разведывательные группы продолжат попытки проникнуть на территорию Украины.

Также известно, что россияне регулярно пытаются переправить диверсионно-разведывательные группы на правый берег Днепра в Херсонской области.

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