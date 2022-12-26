Этих "полицейских"-коллаборантов отправляют дежурить на блок-посты и заставляют сопровождать колонны военной техники.

Во временно оккупированном Геническе, который российские захватчики сейчас считают "столицей" Херсонской области, оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в "полицию".

Как сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, этих "полицейских" привлекают, в частности, к работе на блокпостах.

"В Геническе, который оккупанты сейчас считают своей столицей Херсонской области, сейчас объявили набор в оккупационную полицию. Если сначала отмечали, что эта оккупационная полиция должна отвечать исключительно за безопасность в городе, то впоследствии оказалось, что этих полицейских-коллаборантов все же начали привлекать для дежурства на блок-постах, начали перебрасывать ближе на левый берег. То есть фактически вот такая скрытая мобилизация через полицию в Геническом районе", – заявил он.

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По словам Хланя, этих же "полицейских" заставили сопровождать колонну российских военных, которая двигалась в сторону города Олешки.

"Кстати, наша артиллерия отработала эту колонну. И задвухсотили, в частности, коллаборантов-полицейских, которые сопровождали эти колонны", – поделился депутат.

Война в Украине: что происходит на Херсонщине

Российские оккупанты предпринимают регулярные попытки переправить диверсионно-разведывательные группы на правый берег Днепра в Херсонской области. Украинские бойцы их уничтожают.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час. Рашисты запретили людям выходить на улицу с 25 декабря по 3 января.

При этом враг не прекращает обстрелы освобожденных территорий Херсонщины. 24 декабря российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию области. Они убили 16 человек, а еще 64 получили ранения различной степени тяжести.

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