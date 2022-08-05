Оккупанты заявляют о случаях острой кишечной инфекции, но из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе также сохраняется опасность распространения холеры.

Уровень смертности в Мариуполе вырос впятеро, за неделю в городе умирает более 30 человек.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз! Сейчас фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц", - говорится в сообщении.

В горсовете опубликовали фото тела человека в мешке на перекрестке улицы Ломизова и Азовстальской.

"Такие случаи не единичны. В городе полная антисанитария и отсутствие надлежащей медицинской помощи. Сами оккупанты говорят о зафиксированных 17 случаях острой кишечной инфекции. Из них – половина у детей. Но реальная картина значительно хуже. Учитывая почти полное отсутствие медицинской помощи, за неделю в Мариуполе умирают более 30 человек", - заявили в горсовете.

Также отмечается, что из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, рек в городе сохраняется опасность распространения холеры.

Как сообщает УНИАН ранее, в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области бушует острая кишечная инфекция. Половина заболевших-дети. По данным оккупантов, причиной распространения инфекции является еда.

Также в начале июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе началась первая фаза эпидемии. По его мнению, городу угрожали холера, дизентерия или другая вирусная инфекция, поражающая желудочный тракт.

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