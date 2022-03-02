ГСЧС не знает, сколько людей на самом деле еще находится под обстрелами и под завалами.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций уточняет, что количество погибших гражданских в российско-украинской войне является оценочной цифрой.

Об этом пишет Суспильне.

"Только что журналисты озвучили цифру по погибшим - 2000, ссылаясь на ГСЧС. Эта цифра оценочная. Потому что мы точно не знаем, сколько людей на самом деле еще находится под обстрелами и под завалами. Поэтому очень прошу не ссылаться на эти данные. Точной цифры мы не знаем", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Днем ГСЧС опубликовала данные по погибшим гражданским лицам в результате бомбардировок Россией украинских городов в течение последних семи суток.

За это время уже погибло более 2000 украинцев, не считая наших защитников, рассказывали в службе.

При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.

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