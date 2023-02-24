Украинские защитники до последнего не верили в нападение со стороны Крыма.

Государственная пограничная служба Украины в феврале 2022 года предупредила высшее руководство государства о подготовке России к полномасштабному вторжению.

"Мы знали о запланированном вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за 2 недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия обязательно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне", - заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде".

По его словам, украинские военные в течение длительного времени полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства РФ. Дейнеко отметил, что "были видеоматериалы, фото, мы знали детально план". Это дало возможность качественно готовиться к нападению.

Видео дня

"За две недели до начала полномасштабного вторжения мы полностью эвакуировали всю секретную документацию личных и жилищных дел нашего персонала из Мариуполя, Краматорска, Донецка, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона... Я колебался и думал, проводить эвакуацию документации именно с Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно с Крыма", - добавил глава ГПСУ.

Он пояснил, что Путин любит использовать "чужие флаги", а потому пограничники были уверены во вторжении по Чернобыльскому направлению со стороны Беларуси. Кроме того, противника ожидали на границе Харьковской и Луганской областей. Там оккупанты планировали зайти на территорию Украины, чтобы окружить и ликвидировать украинское группировку в зоне Операции объединенных сил.

"Мы, насколько могли, реагировали нашими боевыми резервами, перемещали боевые пограничные комендатуры быстрого реагирования. Однако, если быть откровенными, то Вооруженные силы до нас не успели вовремя дойти, как не дошли они на границу и в 2014-м", - сказал Дейнеко.

По его словам, он еще 21 февраля письменно проинформировал все высшие органы о том, что война будет. Однако дата наступления несколько раз переносилась.

"Враг выжидал. Он был в готовности. Мы фиксировали, что военнослужащие российских войск, которые находились на территории Беларуси "на учениях" так называемых, начали звонить своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было четко понятно, что до вторжения оставались считанные дни", - подытожил он.

Война в Украине: последние новости

Президент Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, обратился к украинцам. Он начал этот день со слов о стойкости украинцев и выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором.

Также обращение опубликовал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что основа нашей стойкости - люди.

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. По данным Генштаба ВСУ, за это время РФ потеряла 146 тысяч 820 своих военных. За сутки украинские защитники уничтожили 970 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: