По словам эксперта, у Китая есть много необходимого России вооружения. Но это не значит, что он будет его поставлять.

Появилась информация о том, что Китай якобы рассматривает вопрос предоставления России дронов-камикадзе. Поэтому украинский генерал Игорь Романенко оценил такую перспективу.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что такие потенциальные поставки опасны, ведь у Китая есть не только дроны-камикадзе, но и боеприпасы и другое необходимое России вооружения.

"Но Китай здесь выступает достаточно прагматично ввиду того, что у него с экономикой тоже не все в порядке. Россия ослаблена, надо использовать момент и отбирать у нее земли. Не реализовав это на приемлемых для Запада и Украины в условиях, Китай окажется в сложной ситуации", — убежден генерал.

Видео дня

Поэтому, продолжил Романенко, Китай во многом будет способствовать реализации плана, но не китайского, а украинского.

Сообщения СМИ о том, что Китай поставит России дроны

Как сообщило издание Spiegel, Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе. Якобы 100 прототипов ZT-180 должны передать РФ в апреле 2023 года.

В МИД Китая информацию о вероятных поставках беспилотников России опровергли. Там заверили, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту.

Вас также могут заинтересовать новости: