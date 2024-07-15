Проблема заключается в концепции "менеджмента эскалации" советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что первые шесть F-16 появятся в украинском небе только в октябре-ноябре.

"По моему мнению, F-16 прибудут не раньше, чем октябрь-ноябрь, потому что это связано с обучением наших пилотов. У нас всего обучается 20 пилотов, поэтому мы не сможем летать на 24 самолетах. Думаю, что с начала будет поставлено нам 6 самолетов, потом еще 6, чтобы сделать эскадрилью. Позже, возможно, еще будет сделана эскадрилья на американский манер, у них эскадрилья 18 самолетов. На мой взгляд, это все, что мы можем получить в этом году", - пояснил он в эфире "Эспрессо".

Эксперт также ответил, почему Украина не получает истребители быстрее. По словам Криволапа, проблема заключается в концепции "менеджмента эскалации" советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот считает, что время не пришло и украинцы слишком спешат.

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Соответствующая концепция была разработана еще при президенте США 2009-2017 годов Бараке Обаме. С этим также связано и то, что Украина не получила шведские самолеты Gripen, ведь тогда было бы не понятно, почему до сих пор не пришли F-16.

"То есть мы сейчас, к сожалению, стали заложниками этого так называемого менеджмента эскалации. Поэтому нам надо иметь как можно больше своего вооружения, беспилотников, ракет, чтобы показывать господину Салливану, что эскалация может быть управляемой и с нашей стороны. Что касается применения самолетов F-16 на линии боевого соприкосновения, то сначала должен заработать ансамбль из пилотов, технического персонала и работников аэродромов", - подытожил Криволап.

Когда придут F-16

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО заявил, что Дания и Нидерланды уже начали передачу Украине F-16.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил убеждение, что истребители F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

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