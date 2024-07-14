По словам генсека НАТО, Киев нуждается еще и в пилотах, которые имеют необходимую подготовку.

Союзники по НАТО настроены доставить истребители F-16 в Украину как можно скорее. Об этом в эфире телемарафона сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Украине нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку.

"Вам нужны не только самолеты, но и пилоты, которые имеют необходимую подготовку и квалификацию. Мы настаиваем, чтобы это произошло так быстро, как это только возможно. Потому что это придаст Украине возможностей для обороны", - заявил Столтенберг. Видео дня

При этом он подчеркнул, что на войне нет универсального средства, которое сразу решит все проблемы.

"Одно такое оружие, или ракеты на это не способны. Надо совместить сухопутные, воздушные и морские системы. Нужны мужество и решимость украинцев. И все это вместе обеспечит успех", - резюмировал генсек НАТО.

Передача истребителей F-16 Украине - последние новости

В Офисе президента Украины рассказали, когда Украина получит самолеты F-16 от Бельгии. Эта страна задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16, однако графики поставок являются долговременными, и для Украины это неприемлемо, сказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Также УНИАН сообщал, сколько F-16 Украина получит летом. По данным Bloomberg, процесс отправки самолетов в Украину осложнялся из-за проблем с запчастями и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

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