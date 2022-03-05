Первый заместитель городского головы Энергодара сообщил, что из-за российской военной агрессии невозможно поставки в город каких-либо грузов.

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк сообщил, что подвоз товаров в город полностью прекращен.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Территория вокруг контролируется российскими войсками, перевозка любых грузов пока с большой территории невозможно. Работаем в режиме экономии ресурсов тех, которые есть еще в наличии, и тех, которые еще можно достать из ближайших населенных пунктов в сотрудничестве с фермерскими хозяйствами, заводами и производителями. К сожалению, таких предприятий очень мало, поэтому город живет в условиях ограниченных ресурсов и в условиях тотальной экономии", сказал он.

Заместитель городского головы сообщил, что российские оккупационные войска сейчас полностью контролируют Запорожскую АЭС и территорию вокруг нее.

По словам Самойдюка, оккупанты освободили помещение горсовета и дали обещание местной власти, что российская армия не будет перемещаться по городу.

"По городу военнослужащие не будут перемещаться, патрулирование и обеспечение правопорядка в городе, а также выполнение всех жизненных функций выполняет местная власть под украинскими флагами и с обслуживанием украинского казначейства", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не пустили на работу сотрудников мэрии Энергодара они работают в помещении, предоставленном владельцем пиццерии.