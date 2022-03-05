В городе организовано патрулирование, чтобы не было фактов мародерства.

Российские оккупанты не пустили на работу сотрудников мэрии Энергодара они работают в помещении, предоставленном владельцем пиццерии.

Об этом мэр города Дмитрий Орлов сообщил в Теlegram.

Он рассказал, что сегодня в 8.00 сотрудники мэрии в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии не смогли.

"Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря ни на что, Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", - отмечает мэр.

По его словам, сегодня и завтра в городе будут вывозить мусор, утром начаты работы по подключению города к теплу.

Первый заместитель городского головы Иван Самойдюк сообщил, что "вынуждены работать в помещении, которое нам предоставил владелец пиццерии (спасибо!). Но, так или иначе, местные власти ведут работу под флагами Украины. Мы не можем не вести работу, потому что сегодня работают коммунальные службы, потому что сегодня ночью, точно так же как и позавчера, вели дежурство наши ребята по дворам, патрулировали, чтобы не было мародерства, и будут продолжать это делать, насколько это будет нужно, возможно".

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Энергодаре российские военные захватили Запорожскую АЭС.

Сегодня, 5 марта, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар.