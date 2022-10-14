Беглого россиянина быстро поймали.

Российский захватчик, попавший в плен, пытался бежать из больницы в Днепре. Там оккупанту оказывали медицинскую помощь.

Об этом сообщает Telegram-канал "Стражи Эспрессо".

Оккупанта привезли в больницу Днепра и оставили на стационарном лечении под конвоем. Захватчик решил сбежать, но реализовать план побега ему не удалось.

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"В Днепре из больницы пытался бежать пленный "чмоня"... беглеца быстро задержали", - говорится в сообщении.

Имени оккупанта и деталей его попадания в плен не назвали, но на фото он крайне растерян в окружении нескольких мужчин.

Потери РФ в Украине

Россия скрывает реальные потери личного состава в Украине. В то же время за украинский Генштаб отчитывается, что по состоянию на 14 октября в Украине ликвидировано 64 300 оккупантов. За последние сутки ликвидировали 500 захватчиков.

Гибнут уже и мобилизованные россияне. За первые случаи гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине военное командование России получило новую волну критики.

В частности, среди ликвидированных оказался чиновник из мэрии Москвы Алексей Мартынов, которого мобилизовали в конце сентября. Он возглавлял один из отделов мэрии Москвы.

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