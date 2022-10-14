Россияне используют оккупированный город как хаб захоронения двухсотых захватчиков.

На кладбище в оккупированном Севастополе (Крым) с начала полномасштабной войны похоронили почти 30 тысяч захватчиков. Россияне используют город как хаб захоронения оккупантов, боевиков и мобилизованных, которые совершали военные преступления во время боевых действий на юге Украины.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

У россиян появилась практика не забирать тела оккупантов с поля боя. Впрочем, даже эвакуированные тела часто не везут в РФ - их хоронят в Крыму, или в населенных пунктах в прифронтовой зоне.

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"Хоронили в сотне километров от дома в Севастополе не только кадровых российских оккупантов и срочников, но и боевиков и мобилизованных из Донбасса. Продолжается эта тенденция до сих пор", - говорится в материале.

По данным журналистов, часть ликвидированных оккупантов похоронили в белорусском Гомеле, в российских Курске и Белгороде. Колоссальные потери на юге заставили оккупантов устроить еще один хаб захоронений.

На кладбище в Севастополе, по данным издания, оккупантов часто хоронили в безымянных могилах. Никто не проводил идентификацию. Раненых захватчиков, умерших в госпиталях Крыма, также хоронили в Севастополе. Скрывая факты гибели тысяч оккупантов, их родственников лишали выплат.

"Представители российского Минобороны получили возможность воровать сотни миллионов, которые государство выделяло для компенсаций семьям. Кроме того, генералы избегали дополнительной нагрузки на логистическую систему, ведь тела погибших не нужно было перевозить на тысячи километров в их родные глубинки", – объяснили журналисты.

Потери РФ в Украине

Россия скрывает реальные потери личного состава в Украине. В то же время за украинский Генштаб отчитывается, что по состоянию на 14 октября в Украине ликвидировано 64300 оккупантов. За последние сутки ликвидировали 500 захватчиков.

Гибнут уже и мобилизованные россияне. За первые случаи гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине военное командование России получило новую волну критики.

В частности, среди ликвидированных оказался чиновник из мэрии Москвы Алексей Мартынов, которого мобилизовали в конце сентября. Он возглавлял один из отделов мэрии Москвы.

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