Роспропаганда называет гибель своего "мобика" героической.

Русские "мобики" все чаще возвращаются домой в черных пакетах. Среди ликвидированных оказался чиновник из мэрии Москвы Алексей Мартынов, которого мобилизовали в конце сентября.

О ликвидации оккупанта сообщают российские пропагандисты.

28-летний Мартынов не долго воевал в Украине. Это решение для военного преступника закончилось закономерно.

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Ликвидирован оккупант возглавлял один из отделов в мэрии Москвы. 23 сентября его мобилизовали, а уже 10 октября ВСУ "денацифицировали" захватчика.

Пропагандисты пожаловались, что Мартынов совсем не имел боевого опыта, но еще в юности он проходил военную службу в Семеновском полку. Гибель Мартынова в РФ называют "героической", но детали скрывают.

Мобилизация в России - новости

Как сообщают СМИ, безвозвратные потери России в Украине приближаются к отметке в 100 тысяч человек. Враг пытается скрывать потери и вести боевые действия, восполняя потери личного состава всеми возможными способами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. К 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян уехали из России.

В начале октября в СБУ сообщили, что оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

Разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Также известно, что они не получают должной подготовки перед отправкой на фронт.

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