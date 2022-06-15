В акватории есть большой десантный корабль РФ.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота угрожает Украине 20 крылатыми ракетами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. Два ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря", - заявил Назаров.

Кроме того, по его словам, в акватории находится один большой десантный корабль, что свидетельствует о сохранении намерений на десантную операцию врага.

Назаров призвал население не пренебрегать мерами безопасности, соблюдать алгоритм и правила действий при воздушной тревоге, не поддаваться на информационные вбросы, тщательно проверять источники получения данных, доверяйте силам обороны.

Как сообщал УНИАН, оккупанты увеличивают свои силы на Змеином в Одесской области: спутник зафиксировал на острове новые ПВО.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: