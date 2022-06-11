Россия вывела в море половину флота, отметил эксперт.

Российский флот в Черном море готовится наносить удары по поступающей в Украину военной помощи.

Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

По его словам, 10 июня россияне вывели в Черное море половину флота и, возможно, большую часть кораблей с ракетами.

Жданов отметил, что сейчас максимальный залп черноморского флота России ракетами "Калибр" в полном составе составляет 54 ракеты. Эксперт считает, что вскоре Россия может нанести очередной ракетный удар по территории Украины.

"Ремонтные базы россиян больше не интересуют. Думаю, что они пытаются найти склады, где есть техника, которая поступает из-за границы. И вот эти "Искандеры" в Беларуси, корабли России в Черном море готовятся встречать ленд-лиз", – заявил Жданов.

Куда именно будет бить Россия неизвестно, отметил он. Это может быть западная и центральная Украина, особенно Киев, добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что Россия пополнила запасы ракет "Калибр" для ударов по Украине с кораблей.

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