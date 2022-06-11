Оккупанты, предположительно, установили на острове новые комплексы противовоздушной обороны типа "ТОР".

Бои за Змеиный продолжаются. Россияне усиливают свои силы на захваченном острове, перекидывая туда новые комплексы противовоздушной обороны.

Согласно спутниковому фото, сделанному 10 июня, оккупанты установили на острове новые комплексы противовоздушной обороны типа "ТОР".

Отметим, что в армии РФ "Тор" выдается за "панацею" и считается этаким универсальным средством противовоздушной обороны. Вот только они на постоянной основе захватываются украинскими военными во время боев с оккупантами. Только подтвержденных трофейных "Торов" – 10 единиц.

Напомним, ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук анонсировал "много интересного" на Змеином. Остров является стратегическим объектом и его уже в ближайшее время могут освободить, как и Харьковскую область.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко называет российских оккупантов на острове Змеиный "суицидниками". Сейчас россияне используют остров для контроля судоходства и воздушного пространства в регионе, но закрепиться на нем полностью не сможет, считает эксперт.

К слову, что касается осуществления десантирования в Одесской области с острова, его Коваленко тоже назвал "суицидальной" миссией.

Вас также могут заинтересовать новости: