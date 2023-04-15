Их общий залп - до 8 ракет.

По состоянию на 15 апреля в Черном море остаются два вражеских ракетоносителя.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

Отмечается, что по состоянию на 11:00 в Черном море на боевом дежурстве находились десять вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 8 ракет.

Видео дня

В Азовском море остается один российский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми кораблей, из них четыре носителя "Калибров", общий залп которых до 36 ракет.

Вражеские корабли в Черном море

14 апреля 2023 года по состоянию на 10:00, в Черном море на боевом дежурстве находилось девять вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Сообщалось, что оккупанты держат наготове 12 "Калибров"

Также российская армия увеличила присутствие своих кораблей в Средиземном море.

В ВСУ предупредили, что на Пасху Россия может прибегнуть к массированному обстрелу Украины. Украинцев призвли готовиться к такому варианту, быть бдительными, беречь себя и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

15 апреля 2023 года россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель.

Вас также могут заинтересовать новости: