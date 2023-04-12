Также российская армия увеличила присутствие своих кораблей в Средиземном море.

Российские оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель. Об этом сообщает пресс-центр Командование Военно-Морских сил ВСУ.

По состоянию на утро 12 апреля, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди которых два - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 12 ракет.

Также отмечается, что в Азовском море по-прежнему дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море оккупанты увеличили корабельную группировку за счет развертывания фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Таким образом сейчас в Средиземном море - восемь российских кораблей, из них четыре - носители "Калибров", общий залп которых 36 ракет.

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Черном море находилось 11 российских кораблей, среди которых был подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".

Ситуация на фронте-последние данные

Потери россиян с начала полномасштабного вторжения в Украине превысили 180 тысяч человек. Только 730 оккупантов обезвредили за прошедшие сутки.

Также вчера ВСУ отбили более 70 атак россиян. По данным Генштаба, захватчики сосредоточились на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, а самой горячей точкой фронта стала Марьинка.

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