Длительная детонация произошла в районе аэропорта, где находятся оккупанты.

Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области раздался мощный взрыв.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Опять Чернобаевка и опять громко с длительной детонацией. Сегодня утром вышла новая серия легендарного сериала. Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта, где обычно кучкуются возле своей техники рашисти", - написал он.

Феномен Чернобаевки: что надо знать

Российские оккупанты используют военный аэродром в районе населенного пункта Чернобаевка как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. По сей день он 25 раз становился мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Как сообщал УНИАН, 7 июля наши военные продолжили "кошмарить" россиян во временно оккупированной Чернобаевке. В результате уже юбилейного 25-го удара противник потерял технику и боеприпасы.

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