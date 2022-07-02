Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.

В субботу, 2 июля, в Чернобаевке Херсонской области прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, публикуя фото и видео столба черного дыма, поднимающегося над селом.

Официальной информации о произошедшем на данный момент нет.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты и их прихвостни боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области.

"Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах, – говорится в сообщении. – Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление".

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Ведь там они постоянно терпят поражения.

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