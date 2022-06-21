Противники на Змеином острове сидят без боеприпасов, воды и еды, отметил военный эксперт.

Российские оккупанты будут пытаться прорваться к острову Змеиный в Черном море, чтобы "подпитать свой гарнизон".

Из-за того, что противник продолжает держать гарнизон на Змеином и подвергает его опасности, остров может превратиться в новую Чернобаевку, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью одному из YouTube-каналов.

Собеседник отметил, что сейчас украинская сторона огневыми средствами контролирует подходы к Змеиному.

"Мы с получением ракетного комплекса "Гарпун" окончательно взяли остров под свой огневой контроль. Мы уничтожили буксир, который вез продовольствие и боеприпасы, личный состав на ротацию и технику, установку "Тор"…", - отметил эксперт.

Жданов добавил, что теперь вражеский гарнизон острова сидит воды, еды и боеприпасов.

"…Россияне будут пытаться туда прорваться, чтобы подпитать свой гарнизон. Но их упорство - держать там гарнизон и подвергать его вот такой опасности - может действительно превратить остров Змеиный в новую Чернобаевку", - полагает эксперт.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и началась полномасштабная война. Противнику удалось взять под контроль часть юга и востока материковой территории украинского государства, а также остров Змеиный.

Украинские воины давали противнику достойный отпор. В частности, 21 июня стало известно, что по вражеским позициям на Змеином был нанесен удар, и противник понес большие потери.

Ранее стало известно, что в Чернобаевке Херсонской области защитники Украины много раз наносили удары по позициям оккупантов.

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