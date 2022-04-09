Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры.

В городе Буча в Киевской области продолжается эксгумация погибших, у большинства из них огнестрельные и осколочные ранения от взрывов.

Об этом сообщается в видео, опубликованном в Telegram-канале главы Гуманитарного штаба Киевщины Алексея Кулебы.

"В Буче продолжается эксгумация тел с мест массового захоронения", - говорится в сообщении.

Напоминается, что одна из братских могил находится вблизи местной церкви. Там было похоронено 67 убитых русскими людей.

"Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства погибших огнестрельные и осколочные ранения от взрывов", - сказано в видео.

Предварительно, в Буче насчитывается уже более 300 погибших.

Ранее сообщалось, что под Харьковом обнаружили братскую могилу российских оккупантов.

Резня в Буче

После освобождения Бучи на улицах и в обстрелянных домах тела погибших мирных жителей, у некоторых были связаны руки. Позже стало известно о фактах пыток и изнасилования несовершеннолетних.

Несмотря на то, что уже есть видеодоказательства причастности россиян к жестоким расправам над украинцами, в Кремле отрицают причастность оккупантов к убийствам и казням мирных жителей. Россия называет это "провокацией".

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