Люди, которые прятались в укрытиях во время авиаударов, погибли заживо.

В городе Бородянка под Киевом спасатели ГСЧС начали разбирать завалы разбомбленных домов.

Об этом в соцсети сообщил журналист Роман Бочкала. По данным журналиста, спасатели дают неутешительные прогнозы относительно уцелевших.

"Это братские могилы. Люди, которые прятались в укрытиях во время авиаударов погибли заживо. Подвалы многоэтажек стали ловушкой", - написал Бочкала.

Он отметил, что ранее спасатели не могли их оттуда достать, а российским оккупантам было все равно, ведь они того и хотели, чтобы все умерли.

"Ждем страшных новостей. За 2-3 дня тела погибших обещают достать", - написал журналист.

"И такое еще скажу - Бородянка это хуже чем Буча. Это настоящая жесть, которую мы просто не осознали. Пытался найти хоть один уцелевший дом и не смог. Их нет. А везде были люди, потому как такой эвакуации из Бородянки не было. Страшная трагедия...", - сказал Бочкала.

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