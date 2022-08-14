Враг стремится захватить Пески и установить контроль над трассой М04.

Российские оккупанты продолжают наступление в Донецкой области. Сейчас их основные цели — это захват Песков и установление контроля над трассой М04.

Такой информацией поделилась британская разведка в ежедневном отчет касательно войны в Украине.

Как отметили эксперты, на прошлой неделе рашисты сосредоточились на переориентации своих подразделений, чтобы усилить юг и противостоять потенциальному контрнаступлению ВСУ. Однако в Донецкой области враг продолжает атаковать к северу от областного центра.

"Особенно тяжелые бои развернулись в поселке Пески, недалеко от места расположения Донецкого аэропорта. Населенный пункт, вероятно, остается оспариваемым. Этот район находится на линии фронта на Донбассе с 2014 года. Российское наступление, вероятно, направлено на обеспечение безопасности трассы М04, главного подхода к Донецку с запада", — сообщили в британской разведке.

Напомним, на прошлой неделе глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Пески контролируются ВСУ. Однако рашисты штурмуют населенный пункт и стремятся его захватить. Это подтверждают сводки от Генштаба, где в последнее время нередко говорится о боях в районе Песков.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: