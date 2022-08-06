Враг хочет с помощью Песков обойти Авдеевку для реализации дальнейшего наступления.

В населенном пункте Пески Донецкой области идут ожесточенные бои, но он до сих пор контролируется украинскими военными, несмотря на заявления россиян о захвате.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона, комментируя информацию о как установление русскими контроля над Песками.

"Населенный пункт Пески контролируются украинскими вооруженными силами ... да, очень горячо в указанном населенном пункте, но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не осуществились", - сказал он.

По словам Кириленко, также огромное количество обстрелов на всей линии фронта.

Таким образом враг хочет с помощью населенного пункта Пески обойти Авдеевку для реализации дальнейшего наступления.

"Планы врага известны, поэтому дополнительные меры принимаются для его остановки", - сказал глава ОВА.

Он добавил, что враг уничтожает Авдеевку, где уже нет ни одного уцелевшего здания довольно долгий период времени.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Песках и Авдеевке на Донбассе - ад, который не описать словами.

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